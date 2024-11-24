Белград, 24 ноября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица прокомментировал применение российских ракет «Орешник» по территории Украины, назвав его зрелищным. Его слова передаёт Telegram-канал RT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

69-летний артист отметил, что «впечатляющий» запуск ракет является предупреждением Западу о том, что может случиться, если страны продолжат антироссийской политику.

«Вот только что мы видели впечатляющий запуск ракет как предупреждение Западу о том, что может случиться, если всё продолжит развиваться в том же русле, что и в последние годы, — особенно сейчас, когда по Брянской области запустили дальнобойные ракеты. Ответ был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — сообщил режиссёр, напомнив об ударах украинских военных американскими ракетами ATACMS.

Кустурица также добавил, что провокации администрации Байдена исходят из страха проигрыша и утраты эффективности в сфере влияния на Украине.

21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Также в ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над Брянской областью. Как передавало ИА Регнум, шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне.

21 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад своими действиями добился от России ответного удара. Он отметил, что это стало причиной удара новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.