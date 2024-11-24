Амман, 24 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина открыл огонь по полицейскому патрулю возле израильского посольства в Аммане и был ликвидирован. Об этом сообщает 24 ноября катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на Управление общественной безопасности Иордании.

Al Jazeera

Перестрелка произошла ночью в районе Рабиа, трое полицейских были ранены. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Квартал, где находится дипмиссия Израиля, усиленно охраняют, так как здесь проходят массовые протесты из-за действий этого государства в секторе Газа.

Министр связи Иордании и пресс-секретарь правительства Мохаммад аль-Момани назвал произошедшее «террористической атакой на силы общественной безопасности» и подчеркнул, что такого рода посягательства будут решительно пресекаться.

По информации телеканала Al Arabiya, вооружённого человека разыскивали правоохранители. Когда его обнаружили, он начал стрелять и был уничтожен ответным огнём. Пока неясно, кто он и почему так действовал.

На время спецоперации против стрелявшего все дороги, ведущие к посольству, заблокировали. В небо поднимались беспилотники.

В материале отмечается, что в Иордании много этнических палестинцев. Здание израильского посольства опустело больше года назад: весь персонал вывезли на родину на фоне эскалации напряжённости между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в пригороде Бейрута гражданин Сирии открыл огонь по американскому посольству. Его обезвредили находившиеся в этом районе военнослужащие, стрелявшего госпитализировали с ранением.