* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курск, 24 ноября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» обратили в бегство отряд неонацистского формирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Курской области, сообщил журналистам военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Гостуха.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Стоял тут «Кракен», сейчас не знаем, где он…» — сказал боец, слова которого цитирует «РИА Новости».

Гостуха уточнил, что представители формирования бросили на поле боя тела других бойцов ВСУ. Военнослужащий отметил, что продвижение российских штурмовых групп на этом направлении происходит при поддержке артиллерии и авиации.

По его информации, на указанном участке передовой было уничтожено большое количество техники ВСУ, включая средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гостуха также рассказал, что время от времени слышно, как за лесопосадками передвигаются машины украинских формирований. При этом по таким местам сразу же наносят удары Вооружённые силы России, применяя артиллерию, авиабомбы и другое оружие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что бойцы «Ахмата» перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Военнослужащие, которые участвовали в уничтожении БПЛА, отметили, что аппарат имеет характеристики как FPV-дрона, так и тяжелого украинского беспилотника «Баба-яга».

23 ноября Министерство обороны РФ проинформировало, что украинские войска за сутки потеряли в Курской области до 360 военных. Ведомство также отметило, что российские войска продолжают разгром вторгшихся в регион формирований ВСУ. Вооружённые силы РФ нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово. Общие потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 35 тыс. человек.

20 ноября появилась информация, что группа украинских военных попала в засаду российских разведчиков в районе железнодорожного моста в населённом пункте Русская Конопелька Суджанского района Курской области. Несколько представителей ВСУ были ликвидированы на месте, остальные сдались в плен.