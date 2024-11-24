Москва, 24 ноября, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Недвижимость и другое имущество, принадлежащее родственникам одного из фигурантов дела о хищениях на Соловках, арестовано по решению суда в Москве. Об этом сообщает 24 ноября «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Арест наложен на имущество дочери и супруги фигуранта, который, по версии следствия, причастен к хищениям денежных средств в особо крупном размере при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря.

«Арестованы две квартиры, три автомобиля и два банковских счета», — говорится в материале.

Обеспечительные меры останутся в силе до февраля 2025 года. Следствие полагает, что арест необходим, чтобы имущество не было «отчуждено».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении, приговорив к лишению свободы на срок от двух до четырёх лет бывшего руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова, его бывшего зама Павла Мосолова, а также предпринимателей Татьяну Магдееву и Сергея Семикова. Ранее они выиграли тендеры на проведение реставрационных работ на территории Соловецкого монастыря. Суд счёл, что все четверо уже отбыли наказание, находясь под стражей и домашним арестом.

Ещё одного фигуранта дела Сергея Волкова экстрадировали в Россию из Камбоджи. Волков руководил одной из компаний-подрядчиков, с которой заключались госконтракты. С января 2020 года он находился в международном розыске. По версии следствия, за период с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, причинив ущерб более чем на 19 млн рублей. Средства были выделены на реставрацию объектов на Соловках.