Хельсинки, 24 ноября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Финляндия за год вдвое увеличила поставки алюминия в Россию, их стоимость превысила 22 млн евро. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные финской таможенной службы.

РИА Новости/Илья Наймушин

За период с января по сентябрь 2023 года экспорт финского алюминия в РФ составлял 11,3 млн евро.

«Согласно статистике ведомства, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро», — говорится в материале от 23 ноября.

Финляндия поставляет алюминий в Россию напрямую по морю или через страны Прибалтики, отметил руководитель отдела статистики таможенной службы Олли-Пекка Пенттиль.

По словам генерального директора Turvanasta Микко Салакари, без торговли с Россией его компания просто не сможет существовать. В случае, если поставки прекратятся, компания останется без заказов, будет вынуждена закрыть производство и покинуть бизнес.

По данным вещателя, по состоянию на 2024 год 45 финских компаний поставляют свою продукцию в Россию, а 15 — импортируют российскую продукцию.