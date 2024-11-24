Берлин, 24 ноября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Германия в ситуации, когда в рабочем состоянии остаётся одна из ниток трубопровода «Северный поток — 2», по которой газ не идёт, по сути сама на себя наложила санкции. Такое мнение высказал ТАСС депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

Сергей Корсун ИА Регнум «Северный поток», Шольц

«Одна же ветка до сих пор находится в рабочем состоянии. По сути, мы сами на себя наложили санкции», — сказал он, напомнив, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что в любой момент поставки газа можно возобновить.

В сентябре Путин выразил недоумение в связи с отказом немцев запустить оставшуюся нитку «Северного потока — 2», назвав это «шизофренией и чушью».

Как сообщало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску.

Инвестор из Майами Стивен Линч попросил у правительства США выдать ему лицензию на участие в торгах в случае выставления газопровода «Северный поток — 2» на аукцион, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).