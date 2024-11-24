Москва, 24 ноября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. В ответ на враждебные действия правительства Японии Россия будет действовать решительнее и жёстче. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Minsvyaz.ru Флаги России и Японии

По мнению дипломата, реакция японского правительства на слова президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в очередной раз показала, что Япония не намерена ничего менять в позитивную сторону.

«В таких условиях мы будем вынуждены продолжать жёстко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — заверил Руденко.

Он подчеркнул, что Россия всегда готова к нормализации отношений и возобновлению взаимовыгодного сотрудничества, но для этого необходим реальный и практический отказ официального Токио от враждебной политики.

Ранее телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что Токио планирует ужесточить санкции против РФ и КНДР, поскольку считает, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна якобы оказывает влияние на безопасность в Европе и Азии и «нарушает международное право».

К настоящему моменту Япония уже ввела ограничительные меры, включающие экспортные и импортные ограничения, а также заморозку активов физлиц и организаций. В числе дополнительных санкционных мер, отмечает телеканал, может быть и заморозка активов. Свои действия Токио намерен координировать с другими странами, включая членов G7.

Как сообщало ИА Регнум, выступление президента РФ Владимира Путина на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» стало мощным обращением к миру. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Важный сигнал в речи российского лидера увидели и в Японии. По мнению депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки, Путин указал Токио на то, что Японии следует прекратить действовать «по указке» США, завязав новые дипотношения с Россией. После этих слов парламентарий заявил, что «проведёт работу» с премьер-министром страны Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей.