Лондон, 24 ноября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. В связи с запланированной реконструкцией Букингемского дворца, который является официальной лондонской резиденцией британских монархов, с декабря 2024 года по 2027 год будут приостановлены приёмы гостей. Об этом стало известно из сообщения газеты The Times.

Thamsanqa Khethe Букингемский дворец

По информации издания, стоимость работ составит примерно 462 млн долларов. В это время государственные мероприятия будут проводиться в Виндзорском замке.

После завершения ремонта король Великобритании Карл III не вернётся в Букингемский дворец, а продолжит жить в своей резиденции Кларенс-хаус в британской столице.

Как сообщало ИА Регнум, Вестминстерский дворец в Лондоне, в котором заседает британский парламент, может разрушиться. Зданию требуется срочная реставрация, говорится в отчёте парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств.

Вестминстерский дворец — одна из главных достопримечательностей Лондона. Дворец является центром политической жизни Англии, в нём проходят заседания британского парламента: Палаты общин и Палаты лордов. Первоначально Вестминстерский дворец являлся королевской резиденцией.