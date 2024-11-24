Букингемский дворец не будет принимать гостей три года
The Times: лондонский Букингемский дворец закроют на ремонт на три года
Лондон, 24 ноября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. В связи с запланированной реконструкцией Букингемского дворца, который является официальной лондонской резиденцией британских монархов, с декабря 2024 года по 2027 год будут приостановлены приёмы гостей. Об этом стало известно из сообщения газеты The Times.
По информации издания, стоимость работ составит примерно 462 млн долларов. В это время государственные мероприятия будут проводиться в Виндзорском замке.
После завершения ремонта король Великобритании Карл III не вернётся в Букингемский дворец, а продолжит жить в своей резиденции Кларенс-хаус в британской столице.
Как сообщало ИА Регнум, Вестминстерский дворец в Лондоне, в котором заседает британский парламент, может разрушиться. Зданию требуется срочная реставрация, говорится в отчёте парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств.
Вестминстерский дворец — одна из главных достопримечательностей Лондона. Дворец является центром политической жизни Англии, в нём проходят заседания британского парламента: Палаты общин и Палаты лордов. Первоначально Вестминстерский дворец являлся королевской резиденцией.