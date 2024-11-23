Москва, 24 ноября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. В условиях реального боя танк Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя в качестве лучшего танка. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Nevskii-bastion.ru Т-90М «Прорыв»

Работу танка Медведев оценил, посетив полигон предприятия «Уралвагонзавод». Он подчеркнул, что Т-90М «Прорыв», по мнению экспертов и военных, является лучшим танком в сравнении с западными образцами.

Медведев отметил деятельность «Уралвагонзавода», который работает для достижения целей СВО.

Как сообщало ИА Регнум, поставки танков в войска за последние три года увеличились почти в восемь раз, заявил Медведев.

По итогам форума «Армия» в августе стало известно, что ВС РФ получат партию танков Т-90М с комплектами активной защиты «Арена-М». «Арена-М» состоит из нескольких радиолокационных станций, задача которых — обнаружение и отслеживание противотанковых ракет и пусковых установок.