Афины , 24 ноября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. В греческом городе Мандра произошла стычка между местными коммунистами и украинскими активистами. Об этом сообщил 23 ноября местный информационный портал 902. gr.

Иван Шилов ИА Регнум Мемориал памяти жертв голодоморов в Киеве

Отмечается, что митинг украинцев был ответом на попытку фальсификации истории посольством страны в отношении голодомора в СССР в начале 1930-х годов.

Украинское посольство организовало акцию, и, как рассказал священник украинской грекокатолической церкви Игорь Посоленик, путь преградили активисты с красными флагами.

В итоге акцию памяти сорвали.

Как сообщало ИА Регнум, принятие национальным советом (нижней палатой парламента) Швейцарии заявления о признании голодомора актом геноцида вызвало недоумение и возмущение в российском посольстве.

Массовый голод 1930-х годов не был первым или последним в СССР. В 20-х годах прошлого столетия подобная трагедия случилась в Поволжье, Крыму, Западной Сибири, Украинской, Казахской и Белорусской ССР. Тогда, по данным историков, погибло около 5 млн человек.

Катастрофа 1932–1933 годов была вызвана неурожаем и другими причинами. Кроме того, аналогичные случаи неоднократно происходили и в других частях света. Например, в 1943 году в Бенгалии под управлением Великобритании от массового голода погибло от 3 до 7 млн человек.

В конце июля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что молдавские депутаты рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру голодомора на Украине. По разным оценкам, из-за голода в Молдавии в послевоенные годы скончалось от 70 до 200 тыс. человек.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчёркивал, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю. Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится странами Запада, напомнил он.