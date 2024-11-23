Москва, 24 ноября, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения опорного пункта украинских военных в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Уничтожение очередного опорного пункта укронато в районе Часова Яра», — написал под видео Кадыров, уточнив, что на кадрах работают бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием Зайнди Зингиева совместно с бойцами 4-й бригады Луганской Народной Республики.

По словам чеченского лидера, отряд противника был обнаружен во время разведки.

«Бойцы оперативно выдвинулись на место, окружили вражеский блиндаж, вежливо попросили сложить оружие. Но дважды такой шанс не даётся. Судя по всему, ВСУ предположили, что смогут вырваться из окружения. Этим планам не суждено было сбыться. Парни сразу перешли от слов к делу. Противник уничтожен», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы отряда специального назначения «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ в окрестностях населённого пункта Леоновка в Черниговской области Украины, информировал 23 ноября глава Чечни. Цели были обнаружены разведчиками в лесопосадках. Удары по противнику наносились с помощью беспилотников.

Ранее бойцы «Ахмата» перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Военнослужащие, которые участвовали в уничтожении БПЛА, отметили, что аппарат имеет характеристики как FPV-дрона, так и тяжёлого украинского беспилотника «Баба-яга».

21 ноября Кадыров опубликовал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что склад был поражён российским FPV-дроном. Кадыров допустил, что на этом складе хранилась немалая часть вооружения ВСУ в регионе.