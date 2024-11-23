Вашингтон, 24 ноября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Противоречия в команде избранного президента США Дональда Трампа приводят к конфликтам и даже к применению физической силы. Об этом написала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

Gage Skidmore Дональд Трамп. Выборы-2016

«Свободолюбивая команда Трампа вернулась к привычному поведению — с криками, выдворением с заседаний и оскорблениями», — констатировали авторы издания.

Так, руководитель переходной команды Трампа Говард Латник, которого избранный президент прочит на пост министра торговли в своей администрации, недавно не позволил советнику Трампа по юридическим вопросам Борису Эпштейну присутствовать на совещании в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Эпштейн отказался подчиниться и оттолкнул Латника локтём.

Газета отмечает, что в команде любого другого политика такой инцидент был бы воспринят как нарушение этических норм, но «в бесшабашном окружении Трампа о нём быстро забыли».

Как и во время первого президентского срока Трампа, соперничающие группировки перестали считаться друг с другом, и теперь они «поднимают то и дело клубы пыли», написало издание.

The Washington Post отмечает, что разногласия в команде Трампа приводят к «перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности». В качестве примера приводится недавний инцидент в Мар-а-Лаго, когда соратник Трампа мультимиллиардер Илон Маск публично вступил в словесную перепалку с Эпштейном.

Кроме того, газета обратила внимание на то, что Сьюзан Уайлс, которую Трамп видит на посту главы аппарата сотрудников Белого дома, выступала на встречах в роли «регулировщика», требуя, чтобы люди, которым не рады, покинули помещение.

The Washington Post подчеркнула, что Трамп не считает проблемой конфликт между сформировавшимися группировками в своём окружении. Однако ни один из источников газеты не считает разногласия между членами переходной команды Трампа столь же масштабными и ожесточёнными, как после его победы на выборах в 2016 году.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 из 538 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

После победы Дональда Трампа встал вопрос формирования новой администрации, из-за состава которой произошёл конфликт между Илоном Маском и советником избранного президента по юридическим вопросам Борисом Эпштейном. Причиной разногласий стало продвижение разных кандидатов на высокие должности в новой администрации. Уточняется, что Маск также обвинил Эпштейна в утечке информации о команде избранного президента. При этом он заявлял, что Эпштейн совсем незначительно повлиял на итоги выборов, в то время как сам бизнесмен вложил в кампанию Трампа по меньшей мере 119 млн долларов.

В публикации также говорится о том, что команда Трампа разделилась на два лагеря: одни сумели наладить контакт с миллиардером, а других, напротив, раздражает его присутствие. При этом все ключевые фигуры стоят на стороне Маска.