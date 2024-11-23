Москва, 24 ноября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Закон, упрощающий регистрацию права собственности на машино-место в общей долевой собственности на паркинге, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Костромская областная дума Парковка

Закон позволяет владельцу доли в праве общей собственности на парковке выделить индивидуальное машино-место в отдельный объект недвижимости.

Для оформления права собственности инициатору необходимо пригласить кадастрового инженера. После подготовки технического плана с обозначением границ машино-места необходимо провести процедуру опубликования извещения о выделении в строгом соответствии с законодательством. Остальные совладельцы могут высказать свои возражения, но они должны быть обоснованными и аргументированными. Если никаких препятствий не возникает, право собственности на машино-место регистрируется.

Как сообщало ИА Регнум, с 2026 года в российских городах могут сократить число парковок у жилых домов. Изменить нормы по количеству таких мест под многоэтажную застройку Минстрою поручено к декабрю 2025 года.

В Москве завершилось тестирование проекта динамического тарифа на парковку. С 1 ноября таким тарифом могут воспользоваться все водители. Во время тестирования стоимость стоянки могла снижаться до нуля рублей, когда участники оставляли машины на платных парковках, не расходуя средства.

Самовольный захват парковочного места во дворе чреват штрафом. Об этом 13 ноября напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.