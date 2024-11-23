Киев, 24 ноября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. На Украине в одной из гостиниц ночью 23 ноября при конфликте двух компаний произошла драка со стрельбой, один человек погиб. Об этом сообщило Печерское управление полиции Главного управления нацполиции в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

В ведомстве уточнили, что потасовка в отеле произошла в 02:00 мск. Между двумя компаниями началась драка, в ходе которой один из участников открыл стрельбу. Ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Он погиб на месте.

При стрельбе были ранены ещё один участник драки и охранник гостиницы.

Полицейским не удалось задержать стрелявшего. Он объявлен в розыск. Заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт со стрельбой произошёл в одном из торговых центров в городе Каменске-Уральском. В результате пострадали два участника конфликта, один получил ножевое ранение, второй — огнестрельное.

В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках, после инцидента задержали 22-летнего и 15-летнего молодых людей — сыновей уроженки Ставрополья Жанны Успешной Миллиардерши. Младший сын и его брат Василий подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки мужчину ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».