Киев, 23 ноября, 2024, 23:26 — ИА Регнум. В Киеве 23 ноября проходил саммит «Зерно с Украины» (Grain from Ukraine), посвящённый продовольственной безопасности. В нём приняли участие только два высокопоставленных западных политика: еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Подробности сообщило издание Novinky.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что остальные высокопоставленные представители иностранных государств присоединились к саммиту по видеосвязи. В числе онлайн-участников были президент Эстонии Алар Карис, президент Швейцарии Виола Амерд, президент Коста-Рики Родриго Чавес, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выступили на саммите лично.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году объём собранного зерна в России может составить около 130 млн тонн, заявил 2 ноября гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

В Польше протестующие фермеры свозили к пункту пропуска «Дорохуск» на границе с Украиной покрышки и сено. Польские фермеры, выступающие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуска «Ягодин — Дорохуск».

После прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Польши, Венгрии и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

В январе Еврокомиссия порекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.