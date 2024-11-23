Москва, 23 ноября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал федеральный закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года (270 месяцев). Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Павел Лисицын/РИА Новости

В 2021–2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года (264 месяца).

В подписанном законе говорится, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Закон вступает в силу 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, несколько способов увеличения размера пенсионных выплат порекомендовала россиянам член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Так, каждый год, который отрабатывается после наступления законного пенсионного возраста, повышает размер страховой пенсии по старости лет. К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить будущие выплаты почти на 40%.

Вторым способом Епифанова назвала увеличение пенсионных баллов путём подачи заявления о дополнительной уплате взносов в Социальный фонд вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель.

Также можно стать участником добровольных пенсионных программ, позволяющих получить дополнительную пенсию. В этом случае её будут выплачивать уже негосударственные пенсионные фонды за счёт добровольных взносов.

Есть вариант и трудоустройства по совместительству. Тогда страховые взносы одновременно будут выплачивать два работодателя.

Пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты, считает депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Нижний порог справедливой пенсии Никитин оценил в 35 тыс. рублей.

В России с 1 января 2025 года возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров. Повышение выплат ожидается не только у неработающих, но и у тех, кто продолжает трудиться. С 1 апреля будет увеличена и социальная пенсия, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.