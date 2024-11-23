Киев, 23 ноября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. К кандидату химических наук и украинскому блогеру Глебу Репичу, который предупреждал о возможных тяжёлых последствиях удара российской баллистической ракеты «Орешник», наведались представители Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что после визита сотрудников СБУ Репич записал видеообращение, в котором принёс извинения и заявил, что не хотел никого пугать своими прогнозами.

Ранее учёный высказывал мнение, что для полного уничтожения всех районов Киева потребуется всего пять новых баллистических ракет. По его словам, в случае удара по центральной улице Киева — Крещатику — будут разрушены не только здания, но и соседние районы, такие как Рыбальский остров, Соломенка, Лукьяновка и Печоры.

Как сообщало ИА Регнум, средства противоракетной обороны западных стран не способны противостоять ударам российской ракетной системы «Орешник», заявил 23 ноября британский эксперт Александр Меркурис.

Эксперты британской газеты Daily Mail подсчитали, что до Лондона ракета «Орешник» может долететь за 16–17 минут, до Парижа — за 15–16 минут, до Брюсселя — за 14–15 минут, до Рима — за 13–14 минут, а до Берлина — за 11–12 минут.

21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

Элиты западных стран охвачены ужасом после удара ВС РФ ракетой «Орешник», заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.