Киев, 23 ноября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Европа не сможет поддерживать Киев и вести против России «войну на истощение», заявил бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Alberto Pezzali/AP/TASS Валерий Залужный

«Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю, я считаю, ни Британия, ни другие европейские страны не будут готовы», — сказал Залужный в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, несмотря на запас у Киева самолётов F-16, обладающих возможностями ПВО, полностью обрушить систему противовоздушной обороны можно за два-три месяца. Он также добавил, что в европейских странах не хватает средств, чтобы сбивать авиабомбы.

Такие средства очень дорогие, и, как следствие, иметь их в запасе невозможно, из этого следует, что Европа не готова к противостоянию с Россией, заключил экс-главком ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 ноября Залужный также заявил, что Россия совершит мощный прорыв на фронте, когда будет располагать достаточным количеством ресурсов и «технологических материалов». По его оценке, это произойдёт после 2027 года, когда российская армия перейдёт от «агрессивного преодоления территории» к «тактике измора».

Пока что на поле боя наблюдается «ступор» из-за «роботов», добавил бывший главком ВСУ. Появление таких устройств в зоне боевых действий привело к остановке продвижения обеих армий, пояснил он.

Ранее Залужный посоветовал обучающимся в Великобритании украинским бойцам научиться не бояться смерти, так как шансов выжить у них, по его словам, почти не будет.