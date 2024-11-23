Тбилиси, 23 ноября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии 23 ноября возобновили в Тбилиси акцию протеста против итогов парламентских выборов, передаёт Sputnik.

Стрингер/РИА Новости

Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки, сказано в сообщении. Их представители заявили о намерении проводить акцию протеста в течение всего вечера.

Новый митинг предполагается провести 24 ноября — протестующие намереваются собраться на той же площади, пройти шествием к зданию парламента Грузии и остаться там до утра, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, выборы в парламент Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Сторонники оппозиции проводят акции протеста, некоторые из которых заканчиваются столкновения с полицией. Утром 19 ноября спецназ Грузии разогнал протестующих, которые палатками заблокировали проспект около здания университета Тбилиси. Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия заявил о намерении «планомерно и мирно» занять всю страну и вернуть Грузию на прозападный курс.

Парламентские выборы в Грузии показали, как экономика влияет на политику и как заинтересованность в дальнейшем социально-экономическом развитии страны снижает запрос электората и элит на ресентимент и радикальную националистическую риторику, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Андрей Сизов.