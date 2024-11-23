Москва, 23 ноября, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле переиграли столичный «Локомотив».

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Жерзино Ньямси и игрок ФК «Спартак» Манфред Угальде

Игра завершилась со счётом 5:2. Четыре гола в составе «Спартака» забил костариканский нападающий Манфред Угальде. Ещё один гол на счету Эсекиэля Барко. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси.

После этой игры «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» в турнирной таблице до трёх очков (31 и 34 соответственно). Команды располагаются на 4-м и 3-м местах в таблице.

В матче следующего тура «Спартак» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Локомотив» на своём поле примет «Химки».

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 ноября состоялись другие встречи 16-го тура РПЛ. «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Химками» и потерял лидерство в чемпионате. На 1-е место переместился петербургский «Зенит», на своём поле с минимальным счётом обыгравший аутсайдера РПЛ — «Оренбург». Ещё в одном матче «Ростов» одержал волевую победу над столичным ЦСКА.

10 ноября пресс-служба «Спартака» сообщила, что португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора клуба. О причинах не сообщалось. Контракт Амарала с московской командой был расторгнут по соглашению сторон.