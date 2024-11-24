Москва, 24 ноября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Россиянам, оказавшимся за пределами российской юрисдикции, следует быть готовыми к различным рискам, в том числе и со стороны финансовых сервисов. Об этом в беседе с ИА Регнум сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он прокомментировал сбои в обслуживании в различных странах мира банковских карт платёжной системы UnionPay, выданных российским «Газпромбанком», включённым в новый пакет антироссийских санкций США. Сам банк уведомил клиентов о трудностях в работе карт данной платёжной системы за рубежом.

«Шаг этот ожидаемый, поскольку платёжная система UnionPay, и банки, которые [в других странах] обслуживают и являются партнёрами этой платёжной системы <…> очень серьёзно переплетены по сотрудничеству с США, со странами Западной Европы. Они состоят как в партнёрских отношениях, так и капиталы США участвуют в акционированном капитале банковских учреждений в кредитных организациях стран Юго-Восточной Азии», — сказал эксперт.

Российский рынок для зарубежных партнёров с точки зрения финансовых сервисов незначителен, даже с учётом туристических потоков из России и с учётом релокантов, которые временно покинули Россию и проживают, к примеру, в Таиланде. Как они будут выкручиваться — это их личные дела, считает эксперт. По его мнению, в принципе не надо давать себя унижать и зависеть от зарубежных платёжных систем. В первую очередь необходимо выбирать такие юрисдикции, которые подтверждают сотрудничество с российской платёжной системой «Мир».

«Второй вариант — вообще никуда не выезжать за пределы страны. И есть третий вариант, но он на подходе. Россия сейчас активно развивает пилотные проекты по новым финансовым как коммуникациям, так и платёжным системам. Это касается и сотрудничества со странами БРИКС. И есть ещё перспектива: с 1 ноября буквально отрасль майнинга вошла в правовое поле. Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга 8 августа. И я думаю, что в краткосрочный, период два−три месяца криптовалюта тоже придёт на помощь физическим лицам, крупным компаниям и юридическим лицам», — добавил Лобода.

Любому человеку, выезжающему в недружественные юрисдикции, где финансовая система зависит от США, нужно риски брать на себя, отметил эксперт. Он посоветовал в первую очередь иметь при себе наличные деньги.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября в ряде зарубежных странах прекратили обслуживать банковские карты платёжной системы UnionPay, выданные российским «Газпромбанком». Эти карты не работают в банках Турции, ОАЭ, Таиланда, Казахстана, Катара, Вьетнама, Туниса, Германии, Узбекистана и Уругвая. Также в единственном венгерском банке OTP, который принимал эти карты, появляется сообщение либо о технической ошибке при попытке снять наличные в банкомате, либо о том, что карта не обслуживается.

По данным «Коммерсанта», эти карты также не работают и в Китае. Издание сообщает, что снять деньги в местных банкоматах ICBC невозможно. Отмечается, что отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты «Газпромбанка», так и на индивидуальные с системой UnionPay.

Ранее ИА Регнум передавало, 3 ноября карты UnionPay банка «Русский стандарт», попавшего под санкции минфина США, отключатся за рубежом. Об этом сообщили в поддержке кредитной организации в чате владельцев соответствующих карт.

20 июля представители «Тинькофф банк» предупредили своих клиентов, что с 21 июля их карты UnionPay перестанут работать за границей. При этом в пресс-службе уточнили, что в России карты продолжат работать как обычно.