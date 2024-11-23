Берлин, 23 ноября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Украинский конфликт уже давно вышел за пределы регионального уровня, заявил 23 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Министр обороны Германии Борис Писториус

«Конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным», — заявил Писториус на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге. Его слова приводит информационное агентство DPA.

По его словам, РФ якобы уже давно перешла на военную экономику и теперь за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько все страны — члены Евросоюза могут выпустить лишь в течение года.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что конфликт на Украине может быть окончен, если НАТО перестанет разжигать военные действия. Медведев назвал альянс полноценным участником конфликта и заявил, что применение дальнобойного оружия только отдаляет мирное урегулирование.

США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, указывал глава МИД Турции Хакан Фидан. Помимо открытого вооружённого конфликта стороны также ведут экономическую и политическую борьбу, добавил он.