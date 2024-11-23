Лондон, 23 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Средства противоракетной обороны западных стран не способны противостоять ударам российской ракетной системы «Орешник», заявил 23 ноября британский эксперт Александр Меркурис.

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Тех 15 минут, которые будут в распоряжении того или иного европейского правительства после запуска ракеты, недостаточно «для выработки каких-либо контрмер», сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Русские способны атаковать цели в любой точке европейского континента с помощью таких ракет, и нет никакой защиты от них», — заявил он.

Эксперты британской газеты Daily Mail ранее подсчитали, что до Лондона ракета «Орешник» может долететь за 16–17 минут, до Парижа — за 15–16 минут, до Брюсселя — за 14-15 минут, до Рима — за 13–14 минут, а до Берлина — за 11–12 минут.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.

Боевое оснащение ракеты «Орешник» позволяет преодолевать все существующие и перспективные средства противоракетной обороны, отмечал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. Ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками можно поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищённых, с высокой эффективностью, сказал главком РВСН.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.