Москва, 23 ноября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Владимир Гердо/ТАСС

Законом устанавливается, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг в целях выявления информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. При этом уточняется, что распространение пропаганды чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора.

Также 23 ноября глава государства подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии отказа от рождения детей. Так, административный штраф за пропаганду чайлдфри для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случаях, когда идеология чайлдфри распространяется через СМИ или интернет, размер штрафа для граждан составит уже до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, а для юридических — до 4 млн рублей.

Если пропаганда велась среди несовершеннолетних с использованием Сети, то штраф для граждан вырастет до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей.

Ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).