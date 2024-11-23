Монтевидео, 23 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Уругвае банкоматы начали массово задерживать карты системы UnionPay «Газпромбанка», передаёт «РИА Новости».

Александр Щербак/ТАСС

Ранее поступали аналогичные сообщения из Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Казахстана, Катара, Вьетнама, Туниса, Германии, Узбекистана, Китая и Индии.

«Ещё в четверг вечером снятие денег с карт проходило без проблем, однако в пятницу утром при попытке снятия наличных банкомат проглотил карту, на экране высветилась надпись: «Карта задержана банкоматом, обратитесь в банк-эмитент», — сообщил источник агентства.

Как ранее передавало ИА Регнум, в субботу более 10 стран прекратили обслуживание российских банковских карт. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные, так и на индивидуальные карты «Газпромбанка» с системой UnionPay.

21 ноября администрация уходящего президента США Джозефа Байдена приняла решение расширить антироссийский санкционный список. Новые ограничения коснулись 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанка».