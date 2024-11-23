Нью-Дели, 23 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Банки Индии прекратили обслуживание банковских карт платёжной системы UnionPay, выпущенных российским «Газпромбанком», сообщает агентство ТАСС.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Согласно публикации, ранее банки принимали эти карты. В агентстве уточнили, что с помощью данных носителей также нельзя оплачивать покупки в местных магазинах.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, через «Газпромбанк» проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против России. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в «Газпромбанке», банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Так, санкции ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка».

Вскоре обслуживание карт UnionPay «Газпромбанка» прекратилось в банках более 10 странах, среди которых Германия, Турция, ОАЭ, Таиланд, Казахстан, Венгрия и т.д.

Владельцы карт жаловались, что при попытке воспользоваться банкоматом для снятия денег на экран выводится уведомление о технической ошибке либо о том, что карта не обслуживается данным банком, либо о том, что она заблокирована.