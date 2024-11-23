Москва, 23 ноября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Документ опубликован 23 ноября на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня опубликования.

Семейный кодекс РФ дополнен нормами, согласно которым запрещается усыновлять или брать под опеку детей из России лицам, которые являются гражданами государств, где разрешена смена пола «путём медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола», а равно и смена пола с внесением нового полового признака в документы без проведения медицинского вмешательства.

Новые нормы запретят усыновление детей гражданами Германии, Великобритании, Италии, Испании, Канады и ещё 10 стран.

Как передавало ИА Регнум, документ был внесён в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Авторы инициативы отмечали, что законопроект позволит исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Также 23 ноября Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Если пропаганда велась среди несовершеннолетних с использованием Сети, штраф для граждан может составить до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов ранее отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

1 июня, в День защиты детей, Путин назвал детей и семейные ценности приоритетом России, заявив, что нет ничего важнее детей не только для любой семьи, но и для государства.