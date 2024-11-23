Москва, 23 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документации для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Илья Наймушин/РИА Новости

Данный законопроект дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, штраф будет предусмотрен в случае подделки, использования, передачи либо сбыта документов в целях незаконной миграции.

В том числе речь идёт о случаях, когда незаконные действия совершаются для нарушения иностранцем правил въезда в РФ, передвижения по стране, правил учёта миграции или порядка выбора мест пребывания и жительства в РФ.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября глава государства подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее, 30 октября, Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.