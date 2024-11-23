Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Путин подписал закон о штрафах до 60 млн за подделку документов для мигрантов
Москва, 23 ноября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документации для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Данный законопроект дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, штраф будет предусмотрен в случае подделки, использования, передачи либо сбыта документов в целях незаконной миграции.
В том числе речь идёт о случаях, когда незаконные действия совершаются для нарушения иностранцем правил въезда в РФ, передвижения по стране, правил учёта миграции или порядка выбора мест пребывания и жительства в РФ.
Как передавало ИА Регнум, 9 ноября глава государства подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Ранее, 30 октября, Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.