Химки, Московская область, 23 ноября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в гостях сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счётом 2:2 в матче 16-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерял лидерство в турнирной таблице.

Сергей Фадеичев/ТАСС Игрок ФК «Краснодар» Жоау Батчи

Счёт открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи на 46-й минуте. На 84-й минуте Александр Руденко из «Химок» сравнял счёт. Через две минуты Юрий Газинский вновь вывел краснодарцев вперёд, однако пенальти, назначенный в добавленное время матча в их ворота, привёл к забитому голу Лукаса Вера и ничейному результату.

По итогам 16-го тура «Краснодар» набрал 38 очков и утратил первую позицию в турнирной таблице, отставая теперь от петербургского «Зенита» на одно очко. При этом краснодарцы ещё не проиграли ни одного матча в этом сезоне.

«Химки», в свою очередь, идут на 12-й строчке, на счету команды 13 очков.

Как передавало ИА Регнум, петербургский клуб «Зенит» в 16-м туре обыграл футбольную команду «Оренбург» со счётом 1:0, забив на 96-й минуте, и вышел в лидеры РПЛ. Игра проходила в Оренбурге. Единственный гол был забит полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным в компенсированное время.

Футбольный клуб «Ростов» со счётом 2:1 в гостях обыграл московский ЦСКА. Счёт в матче быстрым голом на 4-й минуте открыл именно московский клуб, а «Ростов» сумел забить лишь под конец матча, на 77-й и 89-й минутах. Дублем отличился нападающий Егор Голенков.