Москва, 23 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии отказа от рождения детей («чайлдфри»). Документ опубликован на портале правовой информации.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Закон был принят Госдумой 12 ноября и одобрен Советом Федерации 20 ноября. Изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях.

Административный штраф за пропаганду чайлдфри для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случаях, когда идеология чайлдфри распространяется через СМИ или интернет, размер штрафа для граждан составит уже до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, а для юридических — до 4 млн рублей.

Если пропаганда велась среди несовершеннолетних с использованием Сети, то штраф для граждан вырастет до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, для юридических — до 5 млн рублей.

Наказание будет распространяться и на иностранных граждан: за продвижение идеологии чайлдфри им грозит штраф до 100 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, и в обоих случаях — выдворение за пределы страны.

Как передавало ИА Регнум, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что решение женщины отказаться от родов не подпадает под законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов ранее отметил, что чайлдфри — это философия коллективного самоубийства человечества как вида. Он подчеркнул, что для России, как и для мира в целом, она ещё опаснее, чем ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).