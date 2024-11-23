Вашингтон, 23 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Элиты западных стран охвачены ужасом после удара ВС РФ ракетой «Орешник», заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

ИА Регнум

Применение российской ракетной системы разрушило иллюзии западных элит о своей непобедимости, написал Шрайвер на своей странице в соцсети Х (Twitter).

«Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса», — отметил эксперт.

Ранее пресс-служба администрации США сообщила, что после испытания новой российской ракетной системы «Орешник» уходящий президент страны Джозеф Байден позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и обсудил с ним в том числе ситуацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. ВС РФ могут нанести новый удар «Орешником», заявили 23 ноября эксперты американского Института изучения войны.