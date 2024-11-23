Москва, 23 ноября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пошлин за госрегистрацию программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз данных и топологий интегральных микросхем. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

В законе также обозначены одинаковые для организаций и физических лиц размеры госпошлин за регистрацию, а также увеличение суммы сбора с учётом накопленной инфляции с 2014 по 2023 годы.

Согласно документу, пошлина за рассмотрение заявки на госрегистрацию и принятие решения после её рассмотрения — 5 тыс. рублей, за рассмотрение заявления правообладателя об изменении ‎в реестрах — 3 тыс. рублей за каждую отдельную программу, базу данных или топологию. Также рассмотрение заявки об отчуждении или переходе исключительного права на данный вид интеллектуальной собственности — 5 тыс. рублей плюс ещё 3 тыс. рублей за каждую отдельную программу, базу данных или топологию, если их больше одной.

Кроме того, в законе указываются и категории россиян-авторов, которые освобождаются от уплаты. В частности, к ним относятся инвалиды, учащиеся, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), мобилизованные, призывники, контрактники, сотрудники определенных госорганов, а также военнослужащие, выполнявшие задачи рядом с зоной СВО, и граждане, работавшие на территории ДНР и ЛНР во время спецоперации.

Раньше размер сбора высчитывался пропорционально количеству плательщиков, а также менялся в зависимости от того, подаёт ли заявку физлицо или организация или обе категории совместно. В сопроводительных материалах сообщается, что такая система приводила к ошибкам и задерживала предоставление услуги.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

В финансово-экономическом обосновании также отмечается, что годовой прирост поступлений в федеральный бюджет после публикации может составить около 18 миллионов рублей с учётом льгот.

3 июля правительство России внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту об улучшении налоговой системы. Поправки включали расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Москве вдвое вырос выпуск компьютеров, оптики и электроники за два квартала 2024 года. Столичные производители увеличили объёмы производства почти на 102% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.