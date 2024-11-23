Курск, 23 ноября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Власти Курской области обеспечат жильём и помогут с трудоустройством всем жителям региона, возвращённым с территории Украины, заявил 23 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Пресс-служба губернатора Курской области

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены представителями украинских формирований.

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и поддержку вернувшимся на родину. Всех обеспечат жильём, помогут с трудоустройством и решением других вопросов, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что работа над возвращением всех жителей Курской области к своим семьям будет продолжена.

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Как передавало ИА Регнум, Москалькова ранее рассказала, что возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Украиной. Помощь оказывали власти Белоруссии и Международный комитет Красного Креста. Среди возвращённых — 12 детей, один из которых новорожденный, а ещё один — младше трёх лет, и один инвалид-колясочник.

Возвращённые с Украины размещены в Брянской области, сообщила омбудсмен. Им созданы все условия для отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь, отметила Москалькова, поблагодарив руководство региона.