Вашингтон, 23 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Европе угрожает новый газовый кризис на фоне снижения запасов в европейских хранилищах и сокращения поставок сырья со стороны России, сообщает американское агентство Bloomberg.

Karl-Josef Hildenbrand/DPA/TASS

«Эскалация напряжённости на Украине привела к росту цен на газ в этом году примерно на 45%. Хотя уровни всё ещё намного ниже рекордных показателей 2022 года, они достаточно высоки, чтобы создать риск углубления кризиса стоимости жизни для домашних хозяйств и усиления конкурентного давления на производителей, испытывающих трудности», — отмечено в публикации.

При этом уточняется, что из-за наступления холодов спрос на газ в Европе демонстрирует рост, повышая тем самым цены.

«Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену», — заявил Арне Ломанн Расмуссен, аналитик компании Global Risk Management (GRM).

Согласно материалу, негативными факторами, влияющими на ситуацию на газовом рынке, являются, во-первых, скорое прекращение транзитного договора между Россией и Украиной, а во-вторых, американские санкции, недавно наложенные на «Газпромбанк», через который ведутся расчёты при поставках газа в Европу.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал президент РФ Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, отмечал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Так, санкции ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка».

Вскоре обслуживание карт UnionPay «Газпромбанка» прекратилось в банках более десяти стран, среди которых Германия, Турция, ОАЭ, Таиланд, Казахстан, Венгрия и т.д.

22 ноября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что санкции в отношении «Газпромбанка» угрожают энергетике Венгрии. По его словам, включение «Газпромбанка» в санкционный список — это решение, намеренно направленное на то, чтобы поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию и подвергнуть риску безопасность поставок энергоносителей.