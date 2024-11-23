Москва, 23 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый турецкий источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

По этим данным, Лавров и Фидан обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл в субботу, 23 ноября, телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 ноября Фидан заявил, что США и европейские страны, поставляя вооружения киевскому режиму, открыто заняли сторону в этом конфликте.

19 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обновление ядерной доктрины РФ ответной мерой и самозащитой России. России пришлось принять эти меры, подчеркнул он.

Турция считает неправильным решение властей США предоставить Украине «разрешение» на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, отмечал Эрдоган. Он предположил, что действующие власти США не хотят, чтобы военный конфликт заканчивался. Из-за «разрешения» Вашингтона мир может оказаться на пороге новой масштабной войны, подчеркнул Эрдоган.