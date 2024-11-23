В Крыму ответили на слова Зеленского о неспособности ВСУ взять полуостров
Глава парламента Крыма Константинов: Украина потеряла полуостров навсегда
Симферополь, 23 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украина навсегда лишилась Крыма, и угрозы повторной украинизации полуострова нет. Об этом журналистам заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев не может захватить эту территорию и вернуться к границам 1991 года. Украинский политик утверждал, что рассчитывает на некое дипломатическое решение.
Константинов подчеркнул, что Киев уже давно осознал потерю полуострова.
«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал спикер, которого цитирует «РИА Новости».
По словам Константинова, всем известно, что жители Крыма всесторонне и полностью поддерживают Россию, а ложь, которую распространяет украинская пропаганда, не действует. Председатель парламента добавил, что после 2014 года желание крымчан остаться в составе РФ только усилилось.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что признание главой киевского режима невозможности вернуть Крым является «поздним прозрением». Он добавил, что Киеву следует навсегда забыть о Крыме.
В начале ноября Владимир Константинов подчеркнул, что ущерб, нанесённый Крыму за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. По его словам, ущерб касается экономической, экологической и культурной сфер Крыма. В частности, за время нахождения полуострова в составе Украины было разграблено или пришло в негодность всё имущество, доставшееся от Советского Союза.
Президент России Владимир Путин заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он подчёркивал, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.