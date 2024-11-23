Симферополь, 23 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украина навсегда лишилась Крыма, и угрозы повторной украинизации полуострова нет. Об этом журналистам заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Global Look Press/Juliane Sonntag/www. imago-images.de

Так он отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев не может захватить эту территорию и вернуться к границам 1991 года. Украинский политик утверждал, что рассчитывает на некое дипломатическое решение.

Константинов подчеркнул, что Киев уже давно осознал потерю полуострова.

«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал спикер, которого цитирует «РИА Новости».

По словам Константинова, всем известно, что жители Крыма всесторонне и полностью поддерживают Россию, а ложь, которую распространяет украинская пропаганда, не действует. Председатель парламента добавил, что после 2014 года желание крымчан остаться в составе РФ только усилилось.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что признание главой киевского режима невозможности вернуть Крым является «поздним прозрением». Он добавил, что Киеву следует навсегда забыть о Крыме.

В начале ноября Владимир Константинов подчеркнул, что ущерб, нанесённый Крыму за годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. По его словам, ущерб касается экономической, экологической и культурной сфер Крыма. В частности, за время нахождения полуострова в составе Украины было разграблено или пришло в негодность всё имущество, доставшееся от Советского Союза.

Президент России Владимир Путин заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он подчёркивал, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.