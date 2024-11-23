Москва, 23 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29», запущенный два дня назад с космодрома Байконур, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляция была организована в Telegram-канале «Роскосмоса».

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Сегодня в 17:31 мск корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента», — сообщили в госкорпорации.

Грузовик вывела на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». Корабль доставил на станцию около 2,5 т грузов, в том числе оборудование и аппаратуру для экспериментов, 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота.

Экипаж с прибытием корабля получит новогодние подарки, сообщил космонавт Алексей Овчинин ТАСС. Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников уточнил, что в набор продовольствия, предназначенный для космонавтов, вошли сушёные оленина и конина, консервы из мяса, рыбы и овощей, приправы хрен, аджика и горчица, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, свежие фрукты и сладости.

Как сообщало ИА Регнум, «Прогресс МС-29» останется на орбите на 186 суток. На борту МКС в настоящее время работают космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.