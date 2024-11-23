Макао, Китай, 23 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (MMA) Пётр Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильским спортсменом Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC Fight Night в китайском Макао.

Global Look Press/Louis Grasse/Keystone Press Agency

Первое время шёл примерно равный поединок, россиянин даже один раз получил нокдаун, однако сумел методично довести этот бой до судейского решения.

До поединка оба экс-чемпиона UFC входили в пятёрку лучших бойцов легчайшего дивизиона, при этом Ян занимал третью строчку, а Фигейредо — пятую.

Для Яна эта победа стала 18-й в профессиональной карьере, притом что он провёл всего 23 встречи. А для Фигейредо поражение стало четвёртым в карьере, ранее он выиграл в 24 боях и один закончил в ничью.

Как передавало ИА Регнум, на этом же турнире китаянка Фэн Сяоцань получила тяжёлый нокаут хайкиком в бою против соотечественницы Мин Ши. Спортсменка упала и потеряла сознание. С октагона её унесли на носилках, а затем отправили в больницу.

27 октября в турнире UFC в Абу-Даби состоялся поединок между бойцом из Чечни Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился в первом раунде, когда Чимаев применил болевой приём и заставил соперника сдаться.

26 октября в Абу-Даби российский боец ММА Ринат Фахретдинов победил бразильца Карлоса Лиала Миранду. Победа на турнире UFC стала для него пятой по счёту в карьере.