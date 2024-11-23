Москва, 23 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Судьбу более чем 1200 человек, пропавших в Курской области после попытки вторжения украинских войск, выяснили представители Российского Красного Креста (РКК). Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба организации.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

С августа, отметили в РКК, поступили заявки на розыск более 6 тыс. человек, в том числе одиноких стариков.

«Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек. Работа продолжается», — говорится в сообщении.

Организация предоставила помощь 46 жителям Суджанского района, которые в августе были вывезены на территорию Украины, а 22 ноября — возвращены в Россию. Людям выдали вещи, оказали психологическую поддержку и помогли связаться с родственниками.

Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что россияне вернулись на родину благодаря трёхмесячной слаженной работе.

Как сообщало ИА Регнум, среди 46 жителей Курской области, вернувшихся в результате переговорного процесса с Украиной, 12 — дети. Людей разместили в Брянской области, обеспечив питанием и возможностями для отдыха.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и продолжают сжимать его.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.