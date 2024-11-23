Вашингтон, 23 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Сбежавший в США артист Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских исполнителей, гастролируя по штатам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Евгения Новоженина/РИА Новости Никита Пресняков

По данным канала, внук Аллы Пугачёвой начал выступать в барах и клубах, перепевая российские хиты 2000-х. Среди них «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники», «На заре» «Альянса», «Прогулка» Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В частности, 22 ноября Пресняков выступил в Нью-Йорке, на 23 ноября у него запланирован концерт в Майями, а билеты на его шоу стоят от $55 (≈ 6 тыс. рублей) до $550 (≈ 60 тыс. рублей).

Как ранее передавало ИА Регнум, бизнес артиста Никиты Преснякова в России стал убыточным и это может привести к его закрытию. За 2023 год фирма «Нико спорт» по дистрибьюции уличных тренажёров ушла в минус на ₽1 млн, хотя ранее приносила Преснякову за океан неплохие бонусы из России.