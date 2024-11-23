Киев, 23 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Сотрудники посольств США и ряда других западных стран в Киеве покинули территорию Украины, заявил 23 ноября украинский блогер Анатолий Шарий.

нна Марченко/ТАСС Здание посольства США в Киеве

По этим данным, уехали с территории Украины сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, скандинавских стран, а также Китая.

«Сообщают, что сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины. Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину», — написал Шарий в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в Киеве приостанавливали работу посольства США и ряда других стран НАТО. Позднее работа была возобновлена, однако американские дипломаты призвали находящихся на Украине граждан своей страны соблюдать осторожность.

Поздно вечером 21 ноября, после обращения президента России Владимира Путина, в котором тот рассказал об успешном применении ракетной системы «Орешник», Верховная рада Украины отменила заседание, назначенное на 22 ноября.

21 ноября Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. ВС РФ могут нанести новый удар «Орешником», заявили 23 ноября эксперты американского «Института изучения войны».