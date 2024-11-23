Москва, 23 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Многодетная семья из Набережных Челнов не против дать имя своему возможному ребёнку в честь «Орешника», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу семейства Владимира Сухова.

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«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы», — сказал Владимир в беседе с изданием.

Сейчас у многодетного отца 14 детей. В ноябре прошлого года у супружеской пары появилась дочь, которой из-за любви к стране дали имя Россия-Святосия-Святороссия.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, отметил президент. По словам российского лидера, «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

Кроме того, Путин принял положительное решение по серийному производству системы «Орешник», но уточнил, что из-за её «особой силы и мощи» система будет поставлена именно в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).