Каменск-Уральский, Свердловская область, 23 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Необычное природное явление наблюдалось в Каменске-Уральском Свердловской области, жители которого увидели утром 23 ноября небо розового цвета. Об этом горожане писали в комментариях в социальных сетях и публиковали там соответствующие фотографии.

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Предположительно, причиной такого феномена стали теплые воздушные массы, через которые проходит солнечный свет. Так, по закону Рэлея — Джинса, на который ссылаются астрономы, в ходе происхождения через атмосферу зеленые и голубые лучи рассеиваются, а красные озаряют небо на рассвете.

Этот же принцип объясняет голубой цвет неба днём в ясную погоду и красное Солнце на закате.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года небо над городом Бугульма в Татарстане окрасилось в яркий оттенок розового цвета. Некоторые жители населённого пункта писали в соцсетях, что указанное явление вызвало у них ощущение «розового тумана».

В ночь на 11 октября 2024 года жители Земли стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Оно произошло на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3). Полярное сияние наблюдали и жители ряда российских регионов, в частности Свердловской области и Краснодарского края.