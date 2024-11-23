Киев, 23 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Россия совершит мощный прорыв на фронте, когда будет располагать достаточным количеством ресурсов и «технологических материалов», считает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает 23 ноября украинское издание «Страна. ua».

РИА Новости/Станислав Красильников

«По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность активно наступать возобновится», — приводит издание слова Залужного.

По его оценке, это произойдёт после 2027 года, когда российская армия перейдёт от «агрессивного преодоления территории» к «тактике измора».

Пока что на поле боя наблюдается «ступор» из-за «роботов», добавил бывший главком ВСУ. Появление таких устройств в зоне боевых действий привело к остановке продвижения обеих армий, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Залужный посоветовал обучающимся в Великобритании украинским бойцам научиться не бояться смерти, так как шансов выжить у них, по его словам, почти не будет.