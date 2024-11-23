Вашингтон, 23 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену, комментируя удар российской новейшей ракетной системой «Орешник» по Украине. Об этом он заявил на свой странице в соцсети X.

Global Look Press/IMAGO/Leco Viana

«Проведите импичмент Байдена, который творит геноцид», — указал он в публикации.

Хинкл уточнил, что американский лидер пытается начать третью мировую войну.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. При этом шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне, никто не пострадал.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Президент также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.