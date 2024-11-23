Ташкент, 23 ноября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Узбекистане перестали работать карты системы UnionPay, выпущенные «Газпромбанком», передаёт ТАСС.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По этим данным, накануне, 22 ноября, в банкоматах страны с таких карт можно было снять наличные, также ими можно было расплачиваться в магазинах, теперь же карты не обслуживаются.

Пресс-служба центробанка Узбекистана ранее заявила, что прекращение обслуживания карт «Газпромбанка» системы UnionPay произошло не по инициативе узбекской стороны, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация уходящего президента США Джозефа Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Ограничения ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанка».

23 ноября сообщалось о прекращении обслуживания карт «Газпромбанка» в Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде и ряде других стран. Россияне столкнулись с этой проблемой как в государственных банках, так и в частных кредитных организациях, причём отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты «Газпромбанка», так и на индивидуальные с системой UnionPay.

Как сообщили ИА Регнум владельцы карт, при попытке воспользоваться банкоматом для снятия денег на экран выводится уведомление о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком, либо о том, что она заблокирована.