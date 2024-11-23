Москва, 23 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» со счётом 2:1 в гостях обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости/Александр Вильф

У ростовского клуба дублем отличился нападающий Егор Голенков, а у армейцев — бразильский защитник Келвен. При этом счёт в матче быстрым голом на 4-й минуте открыл именно московский клуб, а «Ростов» сумел забить лишь под конец матча, на 77-й и 89-й минутах.

После этой игры ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 27 очками, а «Ростов» располагается на восьмом месте с 20 очками, соответственно.

В 17-м туре (30 ноября) ЦСКА примет казанский «Рубин», «Ростов» сыграет на своём поле против «Пари Нижний Новгород».

Как передавало ИА Регнум, в прошлом туре армейцы в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. В составе столичного клуба гол в компенсированное время первого тайма после розыгрыша углового забил Игорь Дивеев, а на 84-й отличился Данил Круговой — он забил дебютный гол за команду в РПЛ.

Петербургский клуб «Зенит» в 16-м туре обыграл футбольную команду «Оренбург» со счётом 1:0, забив на 96-й минуте, и вышел в лидеры РПЛ. Игра проходила в Оренбурге. Единственный гол был забит полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным на 96-й минуте матча в компенсированное время.