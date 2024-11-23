Брянск, 23 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины жителями Курской области.

Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Вернувшиеся в Россию жители благодарят за помощь, сообщила Москалькова в своём Telegram-канале.

«Встретили возвращённых с Украины курян вместе с губернатором Курской области А. Б. Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации В. В. Путина и всех, кто помогал», — написала омбудсмен.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Москалькова сообщила, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены представителями украинских формирований.

Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Украиной. Помощь оказывали власти Белоруссии и Международный комитет Красного Креста. Среди возвращённых — 12 детей, один из которых новорожденный, а ещё один — младше трёх лет, и один инвалид-колясочник.

Возвращённые с Украины размещены в Брянской области, рассказала Москалькова. Им созданы все условия для отдыха, обеспечено питание, оказана медицинская и психологическая помощь, отметила омбудсмен, поблагодарив руководство региона.