Макао, Китай, 23 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Китаянка Фэн Сяоцань получила тяжёлый нокаут в бою против соотечественницы Мин Ши на турнире UFC Fight Night в Макао, потеряла сознание и была госпитализирована.

UFC Фэн Сяоцань

23 ноября в китайском андеркарде турнира UFC Fight Night 248 боец в женском минимальном весе Мин Ши отправила хай-киком противницу в нокаут в третьем раунде. Спортсменка упала и потеряла сознание. С октагона её унесли на носилках, а затем отправили в больницу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931101" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Китаянку унесли на носилках после нокаута на турнире UFC в Макао.

Для 30-летней Мин Ши эта победа стала третьей подряд в UFC.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 октября в турнире UFC в Абу-Даби состоялся поединок между бойцом из Чечни Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился в первом раунде, когда Чимаев применил болевой приём и заставил соперника сдаться.

26 октября в Абу-Даби российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов победил бразильца Карлоса Лиала Миранду. Победа на турнире UFC стала для него пятой по счёту в карьере.