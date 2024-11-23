Оренбург, 23 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Петербургский клуб «Зенит» обыграл футбольную команду «Оренбург» со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается 23 ноября на сайте дивизиона.

Анна Мейер/ФК «Зенит»

Игра проходила в Оренбурге. Единственный гол был забит полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным на 96-й минуте матча в компенсированное время.

На 38-й минуте с поля был удален полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко, который получил вторую жёлтую карточку. С этого момента хозяева арены играли против «Зенита» вдесятером.

По итогам матча петербургский клуб поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В рамках чемпионата «Зенит» набрал уже 39 очков. Он обошёл ФК «Краснодар», который имеет 37 очков.

1 декабря «Зенит» примет у себя самарские «Крылья Советов». Матч пройдёт в рамках 17-го тура РПЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ на своём поле обыграл грозненский «Ахмат». Игра завершилась со счётом 2:1. Голы забили защитник «Ахмата» Арсен Адамов, а также к 21-й минуте полузащитник и нападающий «Зенита» Густаво Мантуан и Матео Кассьерра.